Як це було вирішили нагадати на офіційній сторінці "Голосу країни" в Інстаграм.

Так, серед них Віра Кекелія – телеведуча, зірка «Жіночого кварталу», пише Politeka.net. Кекелія стача учасницею «Голосу країни – 7».

На "сліпих прослуховуваннях" Віра розвернула всі чотири крісла піснею "Спи собі сама", а на "нокаутах" заворожила глядачів незвичайним і експресивним виконанням української народної пісні "Ой, не ходи Грицю", потрапивши до прямих ефірів. Тренером Кекелії був Сергій Бабкін.

«Я дуже рада, що потрапила саме до команди Сергія. Просто перед виходом на сцену на "сліпих прослуховуваннях" я дізналася, що в одному з крісел сидить Бабкін. У мене навіть інших варіантів не було - розуміла, що якщо він розвернеться - піду саме до нього», - казала тоді Кекелія.

Ще однією учасницею, чия зірка не згасла після «Голосу країни» стала Олександра Зарицька. Вона прийшла у шоу у 2014 році, не пройшла "Нокаути", але не опустила руки. Тепер її знають і люблять мільйони українців, як солістку гурту KAZKA.

Також серед учасників «Голосу країни», ставших зірками – Тетяна Решетняк, Tayanna. У 2015-му році вона обернула до себе усі крісла тренерів, дійшла до суперфіналу, де виконала зі своїм тренером Потапом пісню «Минає день, минає ніч» і посіла друге місце.

Андрій Хайат, який відомий під пседовнімом KHAYAT був учасником «Голос країни-9». Юнак, підкоривши своїм співом тренерів, розвернув усі чотири крісла.

Потап, Dan Balan i MONATIK запропонували хлопцю долучитися до своїх команд, проте він все ж обрав Тіну Кароль.

«Я приходив на кастинг торік, але для мене не вистачило місця. Якщо зірки зійшлися таким чином, що я виступав саме сьогодні, значить так було треба», - розповідав тоді KHAYAT.

Нагадаємо, переможницею «Голос країни-9» стала Оксана Муха. Співачка теж змогла зберегти сяйво зірки, яка спалахнула для неї на шоу і стати популярною.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про учасників "МастерШеф", які стали зірками.

Також повідомлялось, що переможниця "Голосу країни" Оксана Меха звернулася до українців з проханням молитв.

Крім того, Politeka.net писала, що зірка "Голосу країни" з команди Полякової неприємно вразила.