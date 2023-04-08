Популярна українська співачка Настя Каменських, яка нещодавно повідомила шанувальникам про перенесення своїх концертів через хворобу зі втратою голосу, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала знімок із підготовки до благодійного концерту та викликала хвилювання у фанатів.

Як видно, на новій фотографії Настя знята на сцені під час саундчеку напередодні концерту. Перед камерою вона з'явилася в спортивних штанях з білими смужками з боків і вузькою темною кофтинкою. Волосся співачки розпущене, а на обличчі немає макіяжу.

У підписі до публікації Каменських написала: "Soundcheck done. Сьогодні чекаю на вас на благодійному концерті "Музика війни" від @muzvar.ua. Дуже сподіваюся на вашу підтримку, адже я ще в процесі відновлення голосових зв‘язок та можу давати лише короткі виступи на декілька пісень. Тому сьогодні співаємо всі разом. До зустрічі!".

Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"Сьогодні будуть танці".

"Подумки підспівуватиму. Бажаю вдалого виступу!".

"Чекаємо на "Червоне вино" українською мовою".

"Настя Каменських, я вас дуже люблю".

"Куди Потап зник?".

"Одужуй швидше, ти нам потрібна".

"Удачі у всьому".

"Подумки підспівуватиму! Бажаю удачі! Люблю".

"Найскорішого одужання".

Нагадаємо, "Весь світ полюбить": Дорофєєва у спокусливому образі показала, чим буде радувати публіку в Америці.

Як повідомляла Politeka, "Скиньте йому номер Лукашенка": Цибульська насмішила новим відео про скандал із Трампом.

Також Politeka писала, що "Перестаньте чіплятися до мене": Квіткова з "Холостяка" зачарувала кокетливим відео з перевдяганням.