Популярна українська співачка Настя Каменських, яка нещодавно повідомила шанувальникам про перенесення своїх концертів через хворобу зі втратою голосу, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала знімок із підготовки до благодійного концерту та викликала хвилювання у фанатів.
Як видно, на новій фотографії Настя знята на сцені під час саундчеку напередодні концерту. Перед камерою вона з'явилася в спортивних штанях з білими смужками з боків і вузькою темною кофтинкою. Волосся співачки розпущене, а на обличчі немає макіяжу.
У підписі до публікації Каменських написала: "Soundcheck done. Сьогодні чекаю на вас на благодійному концерті "Музика війни" від @muzvar.ua. Дуже сподіваюся на вашу підтримку, адже я ще в процесі відновлення голосових зв‘язок та можу давати лише короткі виступи на декілька пісень. Тому сьогодні співаємо всі разом. До зустрічі!".
Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:
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"Сьогодні будуть танці".
"Подумки підспівуватиму. Бажаю вдалого виступу!".
"Чекаємо на "Червоне вино" українською мовою".
"Настя Каменських, я вас дуже люблю".
"Куди Потап зник?".
"Одужуй швидше, ти нам потрібна".
"Удачі у всьому".
"Подумки підспівуватиму! Бажаю удачі! Люблю".
"Найскорішого одужання".
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