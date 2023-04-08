Популярний український радіоведучий, блогер, інтерв'юер та шоумен Слава Дьомін вирішив детально висловитися про те, навіщо Лорак дала таке скандальне інтерв'ю після місяців мовчання. У мережі ведучий висловився однозначно, але це спровокувало суперечки у мережі.

"Поясню, навіщо лорак дала чергове провокаційне інтерв'ю і чому не називає все своїми іменами" - поділився Дьомін.

У мережі одразу розсудили:

«Неприємно на неї не тільки дивитися, а й слухати всю марення яка вона несе 🤬; Навіть сил не вистачило глянути на цього брехливого голуба світу. Я в шоці. Цікаво після перемоги України куди бігтиме, і що говоритиме;

З 2014 року взагалі не цікавлюся її життям. Хоча раніше була моєю улюбленою співачкою; Немає їй жодного виправдання. Вона зробила власний вибір. На двох стільцях не можна всидіти. Good bye forever, Кароліна; Злегка літня ''дівчинка'' та голуб світу; Як була неписьменна, так і залишилася. Ані не виросла інтелектуально».

Нагадаємо, Лорак, яка продовжила свою кар'єру в Росії після анексії Криму. окупація частини Донбасу позбавилася своїх українських шанувальників, вирішила згадати про народ. Вона підкріпила свої слова сльозами:

«Україна завжди буде у моєму серці, адже я там народилася. Я дуже засмучена ... Як це все відбувається і як до мене ставляться. Але я вірю, що є багато добрих людей, і я завжди вірю в добро. Це ж наша батьківщина... Навіщо стільки ненависті? - Заявила вона.

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