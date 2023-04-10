Популярна українська співачка Надя Дорофєєва після розлучення продовжує привертати увагу до себе кадрами з концертів, анонсами нових композицій та рідкісними особистими фото. Кожне відео Наді завжди отримує сотні різних відгуків і на цей раз не було винятком.

На цей раз Надя опублікувала новий ролик, щоб привернути увагу. Артистка показала простий образ без надмірностей та яскравих деталей. Поза концертом Надя намагається дивувати щоразу по-новому.

При цьому ще нещодавно зірка зізналася, що разом із близькими не може вихворіти до кінця.

«Оххх.. цей вогник в очах 💔; Така гарна 😍 особливо очі, аж світяться; Цей вогник в очах і посмішка 🥹💔; Хочу таку кофту; Скажи колір фарбування та яка фарба?😍; Вираз "завжди 18" явно про тебе, так круто виглядаєш завжди!;

Яка гарна. Нереально чарівна; Надя світиться від кохання; Наша гарна Українка!».

Також зірка виклала запальне відео та анонсувала новий тур Америкою. Як видно, у новому відео Надя енергійно співає та танцює, ніби не помічаючи камери.

У підписі до публікації Дорофєєва розповіла про новий американський тур: "Америка, рівно через місяць побачимось. 5 травня Лос-Анджелес, 6 травня Сіетл, 10 травня Майамі, 12 травня Нью-Йорк, 13 травня Чикаго, 14 травня Торонто. Квитки у шапці профілю. Я дуже чекаю".

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