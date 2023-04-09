41-річний політик уже давно одружений. Разом із дружиною Юлією Кім голова Миколаївської обласної адміністрації виховує трьох дітей: двох дочок – Євгенію та Олександру, а також сина Руслана.

Цього разу в сторіс на своїй сторінці у Instagram Віталій Кім розмістив кадри, на яких він разом із дружиною та сином їде в авто. Голова Миколаївської ОВА вирішив по дорозі записати привітання та розповів, що прямує в гості.

"Доброго дня, ми з України! Всіх вітаю з Вербною неділею. В нас теж вихідний, їдемо в гості", — звернувся політик до підписників і зворушливо посміявся над сином, який почав широко усміхатися на камеру.

Крім того, Віталій Кім показав, яка негода обрушилася на Миколаївщину. В кадрі видно сильну зливу, град та чути грім.

Миколаївську обласну державну адміністрацію підприємець із корейським корінням Віталій Кім очолив з 25 листопада 2020 року. А популярніст до нього прийшла вже після початку повномасштабної війник, коли політик почав записувати до українців щоденні відеозвернення, у яких оптимістично розповідав про ситуацію в області та які завжди починав цитатою з пісні "Доброго вечора, ми з України!".

Нагадаємо, про незвичайність свого сина Віталій Кім розповідав в інтерв'ю Олені Кравець.

Також повідомлялось, що Віталій Кім записав відеозвернення до українців, стосується мобілізації і повісток.

Крім того, Politeka.net писала, що Віталій Кім поділився з українцями дуже хорошою новиною.