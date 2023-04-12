Телеведуча та модель Іванна Онуфрійчук, яка в останньому сезоні шоу "Танці з зірками" замінила Тіну Кароль, зізналася, навіщо поїхала з родиною до Угорщини.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram ведуча розповіла, що цього року її бабусі виповнилося 80 і родина вирішила зробити їй своєрідний сюрприз — знайти місце поховання ії батька, який був військовим і загинув під час Другої світової в Угорщині, і звозити на його могилу.

Іванна Онуфрійчук тривалий час збирала інформацію про можливе місце поховання свого прадіда Максима, і все вказувало на те, що він був похований у братській могилі в угорському селі Сіксо. Родина зірки поїхала туди, не сказавши бабусі для чого. Вони намагалися знайти потрібне ім'я, але безуспішно.

"Та, на жаль, місце, де було масове поховання, переносилося. І на тому меморіалі, який нам вказали, не було прізвища прадіда… Тож ми сказала бабусі все як є і вшанували пам‘ять про її батька на місці, яке вказано в похоронці, як місце поховання… Я досі засмучена. Відчуваю себе винною, що не змогла довести справу до кінця, не знайшла ніде його прізвища, що не змогла доторкнутися до історії…

Та я це розповідаю вам не для того, щоб пожалітися. А щоб цією історією нагадати, як важливо не забувати своїх рідних, не втрачати зв‘язок з поколіннями, а навпаки передавати його і зберігати 🙏🏽", — наголосила Іванна Онуфрійчук.

Нагадаємо, Іванна Онуфрійчук із "Танці з зірками" нарвалася на критику через нові фото з-за кордону.

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