Відома співачка Надя Дорофєєва поділилася милими фото зі своїми буднями, і хто з нею поруч весь час.

Популярна українська співачка Надя Дорофєєва, яка після 11 років шлюбу пішла від Володимира Дантеса до його кращого друга Міші Кацуріна, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу зірка, яка нещодавно об'їхала Україну з новим туром, поділилася милими фото зі свого звичайного життя.

Так, на одній із фотографій Надя знята одна, вона з'явилася перед камерою в яскравій куртці оверсайз з незвичайною застібкою, її волосся зібране в недбалий пучок, а на обличчі легкий макіяж. Ще на одному фото із цього місця співачка позує вже з подругою, яка цілує її в щоку.

Також Дорофєєва показала командні обійми зі своєю командою, посиденьки з ними у кафе та інші розваги. Окремим фото співачка показала свого коханого Кацуріна з його другом, а потім ще одне фото вже разом із ними. Також артистка продемонструвала кілька своїх луків.

Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"Оточення найближчих людей Наді".

"Неймовірні".

"Неймовірна команда у тебе".

"Як же мені подобаються такі пости",

"Я обожнюю тебе".

"Неймовірно гарна".

"Неймовірна команда".

"Така гарна".

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