Популярна українська співачка Надя Дорофєєва, яка після 11 років шлюбу пішла від Володимира Дантеса до його кращого друга Міші Кацуріна, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу зірка, яка нещодавно об'їхала Україну з новим туром, поділилася милими фото зі свого звичайного життя.
Так, на одній із фотографій Надя знята одна, вона з'явилася перед камерою в яскравій куртці оверсайз з незвичайною застібкою, її волосся зібране в недбалий пучок, а на обличчі легкий макіяж. Ще на одному фото із цього місця співачка позує вже з подругою, яка цілує її в щоку.
Також Дорофєєва показала командні обійми зі своєю командою, посиденьки з ними у кафе та інші розваги. Окремим фото співачка показала свого коханого Кацуріна з його другом, а потім ще одне фото вже разом із ними. Також артистка продемонструвала кілька своїх луків.
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Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:
"Оточення найближчих людей Наді".
"Неймовірні".
"Неймовірна команда у тебе".
"Як же мені подобаються такі пости",
"Я обожнюю тебе".
"Неймовірно гарна".
"Неймовірна команда".
"Така гарна".
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