Популярна українська співачка та солістка гурту Go-A Катя Павленко, яка разом зі своїм колективом стала справжньою зіркою "Євробачення" і прославилася на весь світ, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка поділилася загадковим фото та здивувала жорстким одкровенням про особисте.

За словами Каті, у неї весь час було складне життя, і вона часто підлаштовувалась під інших на шкоду собі. Артистка зізналася, що їй довгий час доводилося грати ролі, приховувати свою справжню емоційну сутність та прощатися з людьми, яких вона любила.

"Коли в мене був вибір зробити боляче собі або комусь, я обирала себе, бо знала, що сильна і все переживу, а потім бачила як знецінюють мої переживання. А знаєте що? А йдіть но ви всі до біса. Я хочу відчувати світ, плакати від пісні, сміятися від фільму, говорити вголос про свою любов, співати про те що мене хвилює, ділитися своїм сумом, радістю, безнадією, щастям, світлом і темнотою. Більше не хочу підлаштовуватися під чужі настрої, хворі амбіції. Не хочу втрачати шанс через чиюсь некомпетентність, заздрість, лінь, відсутність мотивації і не бажання розвиватися. Я хочу рухатись вперед, бо відчуваю, що маю сили і бажання діяти і змінювати простір навколо себе, але для цього потрібно звільнитися від того що тягне мій човен на дно - від перекладання відповідальності за своє життя на інших",- Поділилася Павленко.

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