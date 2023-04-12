Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка після початку війни повністю припинила діяльність у Росії та заявила про свою проукраїнську позицію, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала відео зі свого прямого ефіру, на якому співала наживо.

У ролику, який частково знімала сама Світлана, виконуючи пісні і показуючи, хто і що її оточує. Примітно, що відео артистка розмовляє російською мовою, а от співати почала українською. Перед камерою співачка з'явилася в білому вбранні з вузькими штанами і вільної кофті з хрестами, що переливаються. Її волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі легкий макіяж.

У підписі до публікації Лобода нічого не написала, зате користувачі відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"Виходьте частіше! Ми сумували за вашими ефірами".

"Такий був атмосферний ефір! Виходьте частіше!".

"Подвійні стандарти та лицемірство. Коли треба українською, коли зручно російською".

"Зараз вирве, знову російською".

"Дякую за ефір! Було цікаво заглянути до вас на репетицію".

"На Машу Распутіну схожа тут".

"Так цікаво було побути з вами на репетиції! Ми дуже сумували за вашими ефірами".

"Не звучиш ти українською".

Нагадаємо, "Поїхав дах, а я поїхала вже за ним": Великий з "Квартал 95" жорстко висміяв скандальну блогерку з Закарпаття.

Як повідомляла Politeka, Набрякле обличчя і зайва вага: Камінська з "НеАнгелів" перелякала фанатів змінами у зовнішності.

Також Politeka писала, що "Розлучення пішло на користь": "Холостяк" Добринін захопив українок новим стилем, з'явилося відео.