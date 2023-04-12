Відомий український виконавець і музикант Сергій Бабкін, який з початку війни виїхав із дружиною та трьома дітьми за кордон, а потім згодом повернувся додому, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артист виклав незвичайне відео, на якому виконує нову пісню, яку написав на замовлення українських військових.

У чорно-білому ролику Сергій зображений, сидячи на бруківці із гітарою в руках. Перед камерою він з'явився в незвичайному образі – на нас світлі спортивні штани, легеня худі та босі ноги. Примітно, що, незважаючи на чорно-білі тони в ролику, гітара в руках артиста показана в кольорі – на ній гарний патріотичний малюнок.

У підписі до публікації Бабкін написав: "Друзі! Вже за гарною традицією не зміг залишити вас без лайву нової пісні. Слухайте та дивіться — акустична версія "Непробивна"! Наживо і спеціально для вас". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію артиста:

"Як завжди, вогонь. Вірші супер. І взагалі останні пісні зашибісь".

"Супер! Ти під мостом знімав?".

"Неймовірно потужна пісня. Дякую за вашу творчість. Український народ одна суцільна непробивна стіна".

"Дуже хороша пісня. Дякую вам".

"Дякую! Немов серце вимовляє кожне слово в унісон. Потужна щира українська пісня".

"Дякую, Вам, Сергію, зараз ця пісня хіт мого кожного дня".

"Крута пісня! Крутий виконавець".

"Дуже гарна пісня".

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