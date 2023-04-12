Співачка Настя Каменських привертає увагу до себе багатьма способами – вона ділиться кадрами у мережі, розповідає про нові пісні та ділиться анонсами концертів. При цьому про особисте життя не каже, лише нещодавно виконавиця зізналася - має проблеми з голосом і вона проходить серйозне лікування.
Тим не менш, через активні виступи Насті багато хто сумнівається в її щирості і дивується, як їй вдається так багато співати, танцювати і при цьому проходити лікування. Щоб виправдатися, артистка виклала нові кадри у Сторі.
«Щодня я продовжую лікування та заняття вокалом. До туру все менше часу дуже хочу відновити голос на всі 100%» - поділилася Настя. На кадрах вона постала без зайвого пафосу - ніякого трендового вбрання, макіяжу і вважала за краще бути справжнісінькою, ніж з безліччю фільтрів.
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Нещодавно Настя Каменських вперше прокоментувала чутки про можливе розлучення з її чоловіком, українським репером Потапом (Олексієм Потапенком) під час участі у благодійному концерті. Вона відповіла на запитання шанувальників і заявила, що вони не розлучаються, і в неї все добре.
Коли її запитали, де знаходиться Потап і чому вони не разом на заході, Каменських пожартувала, що вони не зобов'язані ходити разом усюди, оскільки вони не є близнюками.
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