Як пише Politeka.net, Олена Кравець – відома українська актриса та зірка "Квартал 95". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Кравець має трьох дітей - старшу дочку Машу, а також двійнята Катю та Івана. Зараз малечі по шість років, але Кравець не дуже любить показувати їх у своєму блозі. Але цього разу Олена вирішила зробити виняток, показавши у сторіс Інстаграм дочку Катю.

"Зрозуміла дещо після ваших слів та повідомлень, усміхнулася на цій посмішці навіть...", - написала Кравець, показуючи дочку.

А до цього зірка похвалилася подарунком, який одержала від військових. Як виявилось, Олена отримала розписаний прапор, який планує зберегти для онуків.

"Отримала не так давно подарунок від військових, якому немає ціни. Збережу його і показуватиму онукам, коли стану бабусею, коли вони питатимуть мене про війну. Хто б міг подумати, що ми теж розповідатимемо про неї, як і нам колись-- то наші дідусі… А ще цього тижня відбулися дві фрази, які я почула від наших гостей, теж військових, під час зйомки у студії «Тихий вечір»», - написала Кравець.

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