Як пише Politeka.net, Олена Кравець – відома українська актриса та зірка "Квартал 95". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Кравець має трьох дітей - старшу дочку Машу, а також двійнята Катю та Івана. Зараз малечі по шість років, але Кравець не дуже любить показувати їх у своєму блозі. Але цього разу Олена вирішила зробити виняток, показавши у сторіс Інстаграм дочку Катю.
"Зрозуміла дещо після ваших слів та повідомлень, усміхнулася на цій посмішці навіть...", - написала Кравець, показуючи дочку.
А до цього зірка похвалилася подарунком, який одержала від військових. Як виявилось, Олена отримала розписаний прапор, який планує зберегти для онуків.
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"Отримала не так давно подарунок від військових, якому немає ціни. Збережу його і показуватиму онукам, коли стану бабусею, коли вони питатимуть мене про війну. Хто б міг подумати, що ми теж розповідатимемо про неї, як і нам колись-- то наші дідусі… А ще цього тижня відбулися дві фрази, які я почула від наших гостей, теж військових, під час зйомки у студії «Тихий вечір»», - написала Кравець.
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