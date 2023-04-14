Як пише Politeka.net, Аїда Ніколайчук - відома українська співачка, яка стала популярною завдяки шоу "Х-Фактор", де їй спочатку не повірили судді та змусили заспівати без музики. Артистка спромоглася вдруге здивувати, а фрагмент шоу набрав десятки мільйонів переглядів. А недавно Миколайчук заявила, що більше не бачить себе як українську співачку.

Не забуває Аїда і про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу зірка поділилася кадром із церемонії у США, де позувала у чорній сукні з декольте.

А до того Ніколайчук звернулася до українців. Зірка поділилася новорічним фото та привітала своїх фанатів.

"Цього року багато хто з нас зустрічав Новий Рік на чужині. А ще більше, ховаючись у підвалах від російських ракет. Дорогі мої українці, цієї Новорічної ночі ми мали одне бажання на всіх - мир і перемога. Ну і... самі знаєте що . І я вірю, що у 2023 році наше спільне бажання обов'язково здійсниться. З Новим Роком", - написала зірка в публікації.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"З Новим роком, Аїдо!!! Нехай 2023 принесе вам те, чого ви бажаєте!! Молюся тобі і прекрасним людям України!!";

"З Новим роком, Аїдо! Нехай 2023 буде наповнений радістю та новими починаннями!";

"Аїда у тебе такий гарний голос і ти теж гарна, я досі не розумію як ти ще не така відома".

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