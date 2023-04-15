Володимир Остапчук і Катерина Полтавська виклали на своїх сторінках в Інстаграм світлини на яких вони разом і цілуються, пише Politeka.net.

Також дівчина називає Остапчука своїм чоловіком.

«Пишаюся тобою, мій найкращий ведучий і чудовий чоловік», - підписала світлину Катерина.

Зі непідтверджиними даними, Остапчук і журналістка Катерина Полтавська одружилися у лютому 2023-го року. Тоді у сторіз закохані розмістили кадри з документ-сервісу "Готово", де, зокрема, можна оформити шлюб за добу.

Додамо, що Остапчук був одружений вже двічі.

Його першою дружиною була Олена Войченко. Пара прожила у шлюбі 12 років. У них народилося двоє дітей: дочка Емілія (2013) і син Еван Олександр (2018). Розійшлася пара зі скандалом, Остапчук після розлучення звинувачував екс-дружину, що вона не дає йому бачитись із дітьми.

У 2020-му році Остапчук одружився вдруге. Його обраницею стала українська нотаріуска Христина Горняк. За даними ЗМІ, вони розлучилися у жовтні 2022-го року.

Нова «дружина» Остапчука молодша за нього на 16 років. Ведучий зізнався, що став для неї першим, і до нього вона ні з ким у стосунках не була.

Користувачки соцмереж вже встигли висловити Катерини свої співчуття стосовно того, що вона для Остапчука не стане єдиною і останньою:

«Вона прикольна...шкода її»,

«Співчуваю, він розіб’є їй серце»,

«Після Остапчука...думаю, буде морально важко вірити в чоловіків»,

«Хочеться вірити,що буде у неї все добре.Але враховуючи як вони публічно з першою дружиною розходились,а з другою взагалі там незрозуміло. Не дуже і віриться йому»,

«Шкода молодої дівчини, бо вона в нього буде не одна»,

«Я, звичайно, бажаю їй щастя, але мало вірю, що з ним воно буде довгим».

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Євген Клопотенко і Володимир Остапчук у різний час зустрічались з однією дівчиною.

Також повідомлялось, що Остапчук показав новонародженого сина.

Крім того, Politeka.net писала, що Володимир Остапчук показав, як виглядав у дитинстві.