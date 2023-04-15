Популярний український музикант, фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, який з початку війни багато гастролював за кордоном, а потім також багато виступав перед військовими на передовій та у найгарячіших точках, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, нещодавно артист відновив закордонні гастролі і тепер поділився кадром після концерту в Лондоні.

Як виявилося, "Океан Ельзи" відіграли масштабний концерт у легендарному лондонському Королівському Алберті Холлі. Після виступу Святослав вийшов у порожню залу та зробив селфі. За словами музиканта, на той момент він думав, що це один із найяскравіших моментів у його концертному житті.

"Одна з моїх улюблених груп Led Zeppelin. Мабуть, найкращий, на мою думку, їхній концерт, записаний на плівку, відбувся в 1970 році у Королівському Алберт Холі. І от вчора, вже після концерту Океану Ельзи, я стояв там на сцені і думав, що це був один з найяскравіших моментів в моєму концертному житті…Дякую всім, хто був разом з нами в цей вечір! Ви розмалювали його синьо-жовтими кольорами. Далі буде! Разом до Перемоги!", - написав Вакарчук.

Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію артиста:

"Дякую за концерт".

"Це був фантастичний вечір. Дякую Вам!"

"Це був незабутній концерт. Жодне слово чи відео не зможе передати атмосферу та енергетику вчора! Дякую!".

"Дякую вам! За пісні, за слова, за музику, за настрій! І за посмішку на фото та селфі".

"Дякую Вам за прекрасний вечір. Завжди дуже емоційно і неповторно".

"Вітаю, хотілося б почути цей концерт".

"Дякую вам за концерт! До глибини душі!".

Нагадаємо, "Дівчинка, 44 рочки": Великий з "Квартал 95" підірвав мережу пародією на скандальне інтерв'ю запроданки Лорак.

Як повідомляла Politeka, "Я зрозуміла, що…": Камінська з "НеАнгелів" у тигрових лосинах на насмішила українців.

Також Politeka писала, що "Заряджала всіх": Міс Україна-Всесвіт Неплях прийшла на популярне шоу і викликала фурор.