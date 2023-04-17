Ольга Сумська поділилася, що зустрічала цей день у колі близьких, із сім'єю. Сьогодні багато хто святкує Великдень зі своїми сім'ями у різних регіонах України, а також за кордоном. В Інстаграм зірки також поспішили поділитися кадрами із сімейних зустрічей, вечорів та звичайного відпочинку на природі.
Молодша донька та чоловік Віталій Борисюк у Києві вирушили до церкви, щоб освятити паски.
«Христос Воскрес, рідні українці! Нехай Господь принесе довгоочікувану перемогу» – написала Ольга.
Шанувальники підтримали побажання Ольги, а також написали багато звернень:
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"Воістину Воскрес! Ольга В'ячеславівна, зі святом вітаю від щирого серця!; Від щирого серця вітаю вас зі Святом Воскресіння Христового!; Нехай ваше життя та життя близьких та улюблених вами людей будуть у гармонії, у здоров'ї, злагоді у коханні та світі!; як ви змінилися, подорослішали все».
Ольга Сумська часто розповідає про себе та вражає образами. 56-річна зірка намагається підбирати класичні вбрання, витончені костюми та вражає образами з акцентом на традиційний український стиль.
Раніше Ольга підкорила миловидним чином у сукні з ніжно-бірюзовою вишивкою, доповнила образ яскравим малиновим вінком і акуратним укладанням.
Нагадаємо, Єфросинину та Полякову несподівано похвалили за українську мову.
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