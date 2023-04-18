Популярна українська співачка та телеведуча Оля Цибульська, яка є кумою виконавця Дзідзьо, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. З початку війни артистка почала створювати та публікувати у мережі гумористичні та життєві ролики, щоб піднімати настрій та бойовий дух українців. Так, цього разу зірка виклала ролик, у якому розповіла про улюблені фільми, коли вона на дієті.

Як видно, у новому ролику Оля заради жарту приміряла кілька кіношних образів, в яких фігурувала їжа. Виглядає вона комічно і як людина, яка дуже хоче їсти. За словами артистки, коли вона на дієті, всі фільми мають однаковий сюжет – про її любов до важких вуглеводів.

У підписі до публікації Цибульська написала: "Який твій улюблений фільм? Коли я на дієті - всі фільми мають однаковий сюжет/ Про нерозділене кохання дівчинки Олі до важких, але дуже-дуже-дуже смачних вуглеводів. Тому головна прем’єра 2023 для мене - вихід нового меню з тією самою курочкою в новій ролі страви і смаку. Мммм. Улюблена акторка моя, головна зірка на алеї слави смакових рецепторів".

Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати веселе відео артистки:

"Це реально смішно".

"Тепер хочу жерти серед ночі".

"Обожнюю тебе".

"Реально смачно".

"Ти неймовірна".

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