Популярний український телеведучий, шоумен, актор та продюсер Юрій Горбунов, який з початку війни бере участь у благодійних ініціативах та працює на культурному фронті, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артист виклав чарівні фото та відео та розповів про концерт у Празі.

Як відомо, останнім часом Юрій приєднався до незвичайного дуету Олександра Пономарьова та Дзідзьо, і разом із ними співає під час благодійних концертів. А на свіжих фото можна помітити, що колектив має новий учасник – Віктор Павлик. Щоправда, вийшло так, що сценічний образ у нього інший. Якщо Горбунов, Дзідзьо та Пономарьов вийшли на сцену в розкішних синьо-жовтих вишиванках, то Павлик був в іншій вишиванці, та й на зріст він відрізняється.

У підписі до публікації Горбунов розповів про великодній концерт у Празі: "Прага, дякуємо вам! Ви неймовірні! Великодній концерт-аукціон допоміг нам зібрати майже 48 тисяч євро на ЗСУ! Для наших Захисників будуть куплені автівки, тепловізори, дрони, для парамедиків - засоби для рятування наших бійців! Продовжуємо працювати! Далі буде! Слава ЗСУ! Слава Україні!".

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