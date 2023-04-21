Співачка Даша Астаф'єва не зможе більше співати, про що повідомила та розповіла причину.

Даша Астаф'єва втратила свій голос. Зірка розповіла причину, про що повідомив ЖВЛ у себе на сторінці в Інстаграм.

"Мені, на жаль, пошкодили під час операції нерв, розташований біля зв'язок. І я не можу співати. Я сьогодні це вперше говорю", - заявила Астаф'єва в інтерв'ю.

Зірка не стала уточнювати діагноз, через що їй зробили операцію. Але при цьому заявила, що ситуація залишалася критичною і могла померти.

"Мені робили операцію. Привезли на швидкій. У мене був такий стан, що я могла померти. Я підписала документ, що лікарі не несуть відповідальності за те, що можуть зашкодити моїм зв'язкам. Коли ти вмираєш, підписуєш будь-який документ", - додала зірка. .

Фанати поставили понад тисячу лайків та написали коментарі:

"Дашенька одужуй, дуже шкода)))";

"Який капець... співчуваю, швидкого одужання";

"Бажаю Даші здоров'я, але пісень її давно не чула і без недуги. Я думала, вона кинула спів";

"Шкода що так сталося. Люблю її пісні, Швидкого одужання)";

"Відверта дівчина, красива, все відновитися! Дашенька вір, все буде добре";

"Дуже шкода, пишу це щиро, я дуже поважаю вас за те, що ви нікуди не тікали під час війни, за вашу допомогу. Якщо не зможете більше співати, то може бути гарною актрисою або ведучою, ви дуже талановита і розумна дівчинка".

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