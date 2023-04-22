Дружина продюсера "Квартал 95" Ганна Саліванчук показала себе та розповіла, скільки скинула.

Ганна Саліванчук , дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова, вирішила поговорити з фанатами. Зірка запропонувала ставити запитання у сторіс Інстаграм, де ділиться творчістю та особистими кадрами.

"Скільки кг ви скинули?", - Запитала фанатка.

"Я була 64,9, а зараз 59,8. Хочу ще хоча б -3 кг", - написала Ганна у публікації.

"Ваш секрет щастя?", - Запитав ще один фанат.

"Щастя - один із великих дарів життя, який доступний кожному. Щастя не знаходять - його творять. Я просто не зупиняюся", - написала Ганна у відповідь.

А до цього Саліванчук поділилася фото із сином. Також зірка привітала українців зі світлим святом Великодня.

"Мої дорогі друзі! Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Сьогодні найбільше православне церковне свято – Великдень! Це одне з моїх улюблених свят. Але вже інший Великдень все відчувається інакше. Зараз кожен українець молиться частіше, ніж раніше. Зараз кожен українець молиться за одне – про перемогу добра над злом, про перемогу України!", - написала Саліванчук.

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