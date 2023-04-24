Українська співачка Аїда Ніколайчук вирішила поділитись кадрами свого нового заняття. Зірка у своєму Інстаграмі показала, як була на стрільбищі, де відпрацьовувала навички.

"Це було незабутньо! Я в повному захваті від уроку. Мені дуже подобається. Дякую, люба", - написала Ніколайчук.

Також зірка показала серію фото, як працювала на полігоні. Артистку можна побачити зі зброєю у руках серед інших людей.

Варто зазначити, Аїда Ніколайчук – відома українська співачка, яка прославилася завдяки шоу "Х-Фактор". На проекті артистка виступила із піснею, але судді не повірили своїм вухам, що це справжній голос співачки. Але Аїда заспівала без музики знову, підтвердивши свою чесність. Цей фрагмент проекту став вірусним в Інтернеті та набрав десятки мільйонів переглядів. А нещодавно Ніколайчук поїхала до Лос-Анджелесу та оголосила, що не бачить себе більше українською співачкою.

"Я хотіла б розповісти про свої плани, але краще я розповім про те, що вже сталося. Я, як і раніше, хочу співати, але більше не бачу себе співачкою в Україні. Дуже хочеться, щоб усе, що тут задумано, збулося", - зізналася Ніколайчук.

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