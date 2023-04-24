Досить довгий час артистку просили випустити нову композицію, уявити щось несподіване і висловлювали свої теорії з приводу майбутніх композицій Кароль. Артистка ж ділилася лише натяками, але сьогодні вперше назвала дату можливого релізу та представила короткий ролик.

Знявши частину комбінезону та показавши бежевий корсет, артистка спокусливо позувала перед камерою без натяку на збентеження. Проте, українці очікувано зацікавилися анонсом пісні.

"Honey & Мед" - написала лаконічно Кароль.

У мережі почали ділитися думкою:

«Так треба цей мед привезти до Києва і тут підняти дух українського народу; Мати вирішила спокусити нас до виходу пісні 🔥🥵; відчуваю, що буде пожежа 🤤🥵; Чарівна дівчина!; Дякую, що у важкий час для нашої країни ви робите все можливе, щоб допомогти наблизити перемогу».

До цього Кароль показала, як позувала в нижній білизні чорного кольору, білому халаті з махри та на високих підборах. На знімках Тіна сидить на стільці та ефектно виставляє ноги вперед, перехрестивши їх один на одному.

"Я зцілюю себе силою віри і думки. Прощаю всіх і приймаю у своє серце. Я немов чиста квітка лотоса, яка є символом прозріння та духовного просвітлення. Я як мед і вітер, як водоспад і птах, що уособлює красу та нескінченність природи" – пише зірка.

Нагадаємо, Кароль розкрила, чому ховалась у монастирі і нещодавно хотіла там залишитися.

Також повідомлялося, що Кароль висловилася, що думає про сучасних українців.

Крім того, Politeka.net писала, що Кароль збентежила українців танцями у спортзалі під загадкову пісню.