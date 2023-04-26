У себе в Instagram Марічка Падалко розповіла, що Інститут вивчення війни (ISW) повідомляє, що ЗСУ мають незначні успіхи на південь від Кремінної. Крім того, також вважається, що просування росіян у Бахмуті зупинилося.

Згідно з інформацією, опублікованою в газеті The New York Times, Україна планує розпочати контрнаступ у травні у південному напрямку з метою виходу до Азовського моря. Проте українські військові не підтверджують ці відомості.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель обіцяє, що країни ЄС нададуть боєприпаси на терміновий запит України.

Внаслідок обстрілу росіянами Куп'янська в Харківській області, загинули двоє людей, у тому числі директор місцевого краєзнавчого музею, та ще 9 отримали поранення.

Суд заарештував без права застави екс-розвідника Романа Червінського, якого звинувачують у наведенні російського удару по летовищу «Канатово» внаслідок невдалої спецоперації.

Троє українських дітей, яких вивезли росіяни та повертали, змогли возз'єднатися з рідними.

Представила ведуча і рубрику "Пізнання ворога":

"Імперці по життю": Естонія тепер "прищ" на тілі Європи;

"Ворог народу": депутат, у якого батько відсидів за подібною статтею після Другої світової, пропонує повернутися до такої практики;

Матерливі створіння: на початку вторгнення, слухаючи перехоплення, ми дивувалися, як росіяни спілкуються з рідними по телефону, навіть із батьками. Не варто було. Тенісист Павло Котов просто на корті просить маму «завалити ..ло» (відео 7);

Бразильський футбольний клуб "Бател" вирішив грати у формі "Маріуполя", поки український клуб із цією назвою не повернеться до звільненого міста.

Пес Лунчик, якого лякало життя на бойових позиціях, переїде до матері військового на Чернігівщині.

Нагадаємо, зірка "1+1" Падалко зізналася, чому не живе з чоловіком та дочками.

Як повідомляла Politeka, Марічка Падалко розкрила несподіваний факт про свою родину.

Також Politeka писала, що ведуча "1+1" Марічка Падалко показала кадри, що обурили українців.