Онука легендарної артистки Софії Ротару Соня Євдокименко, яка є нареченою бізнесмена Дениса Жданова, навчається та працює моделлю в Америці, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина виклала кілька кадрів із нової фотосесії на Манхеттені.

Як видно, Соня влаштувала весняний променад по мегаполісу, а заразом і фешн-фотосесію. Перед камерою модель з'явилася у стильному образі – на ній об'ємний ніжно-ліловий костюм, який трохи приховав фігуру, але оголив плоский живіт. Також можна побачити яскраві блакитні туфлі на шпильках, які приховані за широкими штанами. Свій образ дівчина доповнила невеликою елегантною сумочкою та стильними прикрасами, її волосся акуратно покладене, а на обличчі легкий макіяж.

У підписі до публікації Євдокименко написала: "Весняна кольорова палітра". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію моделі:

"Софія, ти така прекрасна та розумна".

"Така чудова".

"Софія, ти така гарна дівчина".

"Просто приголомшлива".

"Дуже красива, мила та розумна дівчина".

"Прибулець із Києва".

"Просто вогонь".

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