Переможець "Майстер Шеф" Євген Клопотенко вирішив прокоментувати висловлювання інтерв'юєрки Раміни Есхакзай. Зірка поділився вирізкою з газети у своєму Інстаграмі, де ділиться не лише особистими кадрами, а й особистими кадрами.

"Обов'язково! Біжу вже, волосся назад. Звичайний лицемір", - звучали слова Раміни.

"Від звичайного прикро", - написав лаконічно Клопотенко і додав смайлики сміху.

А до цього Клопотенко розповів про своє кохання у футбол. Зірка опублікувала кадри, як бігає з м'ячем на майданчику.

"Я з дитинства обожнюю грати у футбол. Моя позиція на полі – відпадаючий. Знали про таку? Тепер знаєте. Ось нещодавно я задумався, за що люблю цей спорт і дійшов висновку, що це тому, що він знімає з мене відповідальність. що у мене в житті дуже багато відповідальних завдань, і я все їх виконую.А коли виходжу на поле, то там все набагато простіше: м'яч, м'яч, м'яч, гнатися за м'ячем.Все навколо зникає, крім цього м'яча.І треба багато фізично напружуватися, при цьому не напружуючись психологічно, тому що відповідальності майже немає. А якщо програв, то можна злитися не на себе, а на суперника. Дуже по-дитячому – і в цьому головна фішка. Ця дитяча безтурботність дає відчуття легкості та радості", – написав Ярославський у публікації.





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