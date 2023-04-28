Популярний телеведучий, актор та продюсер Юрій Горбунов разом із музикантами Олександром Пономарьовим та Дзідзьо часто виступають разом на благодійних концертах. Там їм вдається збирати величезні суми грошей, які потім йдуть на допомогу ЗСУ та переселенцям. На своїй сторінці в Інстаграм телеведучий розповів, як цього разу йому вдалося допомогти.

Як розповів Юрій Горбунов, останній концерт вони давали у грецьких Афінах, де їм вдалося зібрати необхідну суму грошей на купівлю кількох автомобілів швидкої допомоги.

"На благодійному концерті в Афінах ми зібрали кошти на три карети швидкої допомоги!! Перша передана одному зі шпиталів і вже рятує наших захисників!! Це друга! Вона вже поїхала під Харків!! І третю чекаємо зовсім скоро! Куди вона поїде, і де буде служити на благо великої Перемоги-дізнаєтеся зовсім скоро!", - поділився Юрій Горбунов.

У коментарях користувачі мережі подякували артистам за все, що вони роблять і за їхню допомогу:

"Мої рідні були на цьому концерті. Включали нам стримано, я ніби теж побувала там разом з вами всіма!", "Дякую вам, що допомагаєте нашим захисникам", "Козацькому роду немає перекладу. Боріться і поборемо", "Юра і все , ви молодці. Слава Україні".

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