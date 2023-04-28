Українська модель Даша Хлистун, дружина "Холостяка" Макса Михайлюка, показала Аріану, яка підросла доньку, яка сьогодні святкує день народження.

Українська модель Даша Хлистун , яка одружена з "Холостяком" та бізнесменом Максом Михайлюком, покинула від нього дочку Аріану, якій сьогодні святкує другий день народження. Зірка опублікувала фотографії у своєму Інстаграмі, де ділиться не лише фотосетами, а й особистими кадрами.

"Ти – найкраща з людей! Я тобі винна сонце, небо і більше… Щасливі 2 роки. Як швидко біжить час", - написала Хлистун у публікації.

Фанати поставили тисячі лайків, включаючи Григорія та Христину Решетников, та написали коментарі:

"Вітаємо нашу подругу з Днем народження. Хай буде щаслива";

"Здрастуйте! З днем ​​народження донька та батьків! Усього кращого! Ми теж сьогодні святкуємо ДР доньки, правда їй 14 років. І цікаво, що і Вашу, і мою доньку приймала пологи, один лікар акушер Ірина Анатоліївна здається звати. Якось бачила. у Вас її фото. Якби не вона, все могло бути інакше, щиро вдячна їй за життя";

"Мої найщиріші привітання! Нехай росте. Вам щаслива та здорова";

"Міцного здоров'я та всього найкращого";

"Вітаю красуню, як швидко летить час! Нехай мрії збуваються".

Нагадаємо, дружина "Холостяка" Михайлюка зізналася, що її відштовхує.

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