Українська модель Даша Хлистун , яка одружена з "Холостяком" та бізнесменом Максом Михайлюком, покинула від нього дочку Аріану, якій сьогодні святкує другий день народження. Зірка опублікувала фотографії у своєму Інстаграмі, де ділиться не лише фотосетами, а й особистими кадрами.
"Ти – найкраща з людей! Я тобі винна сонце, небо і більше… Щасливі 2 роки. Як швидко біжить час", - написала Хлистун у публікації.
Фанати поставили тисячі лайків, включаючи Григорія та Христину Решетников, та написали коментарі:
"Вітаємо нашу подругу з Днем народження. Хай буде щаслива";
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"Здрастуйте! З днем народження донька та батьків! Усього кращого! Ми теж сьогодні святкуємо ДР доньки, правда їй 14 років. І цікаво, що і Вашу, і мою доньку приймала пологи, один лікар акушер Ірина Анатоліївна здається звати. Якось бачила. у Вас її фото. Якби не вона, все могло бути інакше, щиро вдячна їй за життя";
"Мої найщиріші привітання! Нехай росте. Вам щаслива та здорова";
"Міцного здоров'я та всього найкращого";
"Вітаю красуню, як швидко летить час! Нехай мрії збуваються".
Нагадаємо, дружина "Холостяка" Михайлюка зізналася, що її відштовхує.
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