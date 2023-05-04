Українська актриса Ганна Кошмал, яка стала популярною завдяки ролі Жені у серіалі "Свати", розповіла про атаку російських ботів на її сторінку в мережі. Росіянам схоже й надалі неприємно, що українські зірки говорять правду про їхні злочини в нашій країні. У зв'язку з цим артистка попросила допомоги в Інстаграм-Сторіз своїх підписників.

Зокрема, сторінка Ганни Кошмал потрапила до тіньового бану, тому її підписники не можуть отримувати повідомлення про нові публікації актриси. Для того, щоб вийти з цього бана, користувачам мережі, підписаним на сторінку Анни, потрібно показати хоч якусь активність в Інстаграмі української актриси.

"Буду вдячна за будь-яку активність на моїй сторінці: лайки, реакції, коментарі та повідомлення із семи слів. Про це мені розповіла моя подруга, якій також доводиться постійно вилазити з тіньових банів", - поділилася зірка серіалу "Свати".

Крім того, артистка Ганна Кошмал попросила допомоги для ЗСУ. Зокрема, вона збирає донати на пошиття нош для евакуації з поля бою. Допомога піде для: 110 ОМБр, 46 ДШБ, 17 прикордонного загону імені Олександра Жуковського, а також брагаді Гвардії Наступу "Азов".

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