Відома співачка Злата Огневич нещодавно розповіла, що заради весілля вирушає у довгу дорогу до Іспанії.

Популярна українська співачка та героїня шоу "Холостячка" Злата Огнєвіч кілька днів тому вирушила до Іспанії, щоб провести там весілля з близькими. Деталі при цьому артистка розкривати не стала.

"Є новини. Погана: їжа у Мехіко (історичний центр) – повне лайно. Впевнена, добрі ресторани тут існують, але я їх так і не знайшла… На відео літр капучино. Хороша новина: тут фантастично прекрасна архітектура, музеї, сонце, фестивалі, площі та кактуси» - написала Злата та показала те, що їй найбільше не сподобалося.

Після артистка додала трохи думки про вуличну їжу та не забула згадати цікавий факт

Також Злата вирішила розповісти, яку мантру вона собі зачитує щовечора, де б вона не знаходилася.

«А цієї хвилини йдуть бої. Я вже ніколи не забуду 2013 року. Честь і слава всім тим, хто продовжує битися, хто у розвідці, хто на кордонах нашої країни. Шана всім тим, хто має сили боротися на землі та захищати на небі. Втіхи всім сім'ям тих, хто вже став Ангелами… Сил витримати все полоненим» - написала Злата.

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