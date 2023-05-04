Популярна українська співачка та героїня шоу "Холостячка" Злата Огнєвіч кілька днів тому вирушила до Іспанії, щоб провести там весілля з близькими. Деталі при цьому артистка розкривати не стала.
"Є новини. Погана: їжа у Мехіко (історичний центр) – повне лайно. Впевнена, добрі ресторани тут існують, але я їх так і не знайшла… На відео літр капучино. Хороша новина: тут фантастично прекрасна архітектура, музеї, сонце, фестивалі, площі та кактуси» - написала Злата та показала те, що їй найбільше не сподобалося.
Після артистка додала трохи думки про вуличну їжу та не забула згадати цікавий факт
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Також Злата вирішила розповісти, яку мантру вона собі зачитує щовечора, де б вона не знаходилася.
«А цієї хвилини йдуть бої. Я вже ніколи не забуду 2013 року. Честь і слава всім тим, хто продовжує битися, хто у розвідці, хто на кордонах нашої країни. Шана всім тим, хто має сили боротися на землі та захищати на небі. Втіхи всім сім'ям тих, хто вже став Ангелами… Сил витримати все полоненим» - написала Злата.
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