Відома українська співачка Настя Каменських зізналася, що насправді коїться в її душі.

Настя Каменських вийшла на зв’язок зі своїми шанувальниками і підписниками без макіяжу та зачіски, пише Politeka.net.

Не дивлячись, що сьогодні Каменських відзначає день народження, співачка виглядала дуже сумною і зтурбованою.

«Сьогодні день мого народження і я дуже вдячна вам за всі привітання. Але вже вкотре цей день я зустрічаю з великим болем через те, що переживають зараз українці та наша країна. Вчорашні новини з Херсону, регулярні обстріли всієї країни… Це справжнє пекло, що зараз відбувається з нашими людьми», - звернулася Каменських.

Також Настя Каменських закликала українців триматися.

«Я дуже хочу попросити вас – тримайтися, рідненькі. І я також стараюся робити це з усіх сил. Саме тому, попри новини, що розривають з середини, продовжую співати та давати концерти. І хочу, щоб ви знали – в кожній своїй усмішці на фото, чи на відео я дуже хочу відправити вам свою любов і підтримку».

Каменських вірить, що українці все витримають.

«Я вас люблю», - зізналася Настя Каменських.

Додамо, що зараз співачка знаходиться у Черкасах в рамках туру «Я-Україна».

У коментарях на сторінці Каменських в Інстаграм їй залишають безліч привітань та побажань миру, здоров’я, щоб збувалися мрії, успіхів у кар’єрі.

Нагадаємо, раніше Настю Каменських привітав репер, продюсер і її чоловік Потап, з яким вона нібито розлучається.

Однак, судячи з тексту Потапа і реакції Насті, в зірковій родині ситуація зовсім інша.

Також повідомлялось, що Каменських показала, з ким зустрілася, поки Потапа немає поруч.

Крім того, Politeka.net писала, що Настю Каменських підкололи на концерті.