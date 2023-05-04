Популярна українська співачка та телеведуча Оля Цибульська, яка є кумою виконавця Дзідзьо, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. З початку війни артистка почала створювати та публікувати у мережі гумористичні та життєві ролики, щоб піднімати настрій та бойовий дух українців. Так, цього разу зірка теж виклала подібний ролик, у якому порушила зовсім не веселу тему.

У ролику Оля зобразила кілька ситуацій прямо на вулиці – на лавці у дворі та на дитячому майданчику. А саме відео про невеселу тему – причини мігрені після 30 років. Так, артистка назвала можливі причини цієї недуги – тут і нестача сну, і дефіцит воли в організмі, і нестача вітамінів. Зазначимо, що у ролику Оля з'явилася у стильному образі – на ній світлі штани, яскравий теплий светр та модне біле пальто.

У підписі до публікації Цибульська написала: "А/Б/В/Г/Я? А яка (чергова) причина твоєї мігрені? Кажуть, в дівчат 30+ їх теж 30+. Особливо зараз. Мій рецепт - сон і ельптан. А твій?P. S. А краще звертайтеся до невролога і не займатися самоляканням і самолікуванням".

Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"Як це життєво".

"Олечка, 30+ це не 70+, а чудовий вік".

"Сон, кава та улюблені люди".

"Ах, яка ви молодець!"

"Музика ще допомагає!".

"Що з дому вигнали, що під під'їздом спиш?"

"Люблю ваші відео! Таке почуття гумору, ще й чисто українською! Мені ймовірно і допомагають ці відео".

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