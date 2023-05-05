Популярна українська співачка Тіна Кароль, яка нещодавно оскандалилася випуском нового кліпу з "російським слідом" і була змушена видалити його, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала спокусливо відео та спантеличила українців.
Як видно, у новому чорно-білому відео Тіна знята в цікавій локації, вона легенько чіпає себе і начебто пританцьовує. Перед камерою співачка з'явилася у чорному мереживному вбранні в обліпку, який підкреслив струнку фігуру та пружне декольте. Її волосся розпущене і зачесане назад, а на її обличчі легкий макіяж, вона кидає важкі погляди в камеру.
У підписі до публікації Кароль написала: "Подумки з тобою. Напиши свої почуття". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:
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"Неймовірна".
"Яка красуня".
"Знову тотальне самолюбування".
"Тіна прекрасна. Сподіваюся, ви не станете як співаки, які отримують лайки через показ своїх частин тіла, вам це не потрібно - ви талановиті і здатні".
"Тина неймовірна".
"Пісні практично немає тільки стогін".
"Думка така: час міняти SMM-щика, тому що відео, які він постить, не співпадає з піснею".
"Занадто любить себе".
"Дуже ніжно та красиво".
"Неймовірно чуттєвий образ".
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