Як відомо, молдавський співак Дан Балан перебував у Києві під час російського вторгнення, також відомо, що артист мав вести нацвідбір на "Євробачення-2023" у Румунії, але дій окупантів виїхати не зміг.

На цей раз в Інстаграм Дан Балан не лише представив нову композицію, а й привернув увагу до ситуації у нашій країні. Того ж дня Тіна Кароль презентувала свій новий кліп.

«Відео «Crazy Loop – Love Maria» було знято у мирному Києві перед війною. Сьогодні, коли воно виходить, ми молимося за дітей, які постраждали від цієї трагедії», - написав Балан під кадрами.

У мережі відразу поспішили поділитися емоціями, адже співак не оголошувався в мережі понад півроку:

«Фух, дякувати Богові, дожили до цього моменту; Як же ми скучили, Дан; Яка ж харизма 🔥; Генія. Просто Найкращий.💜; Ох і кліп, ти вмієш дивувати, Дан; Дан, а ти знаєш, що вмієш дивувати? Дуже зворушливо і сумно поглянути на Київ до війни».

Протягом тривалого часу молдавський співак Дан Балан не проявляв про себе активності. Вперше за вісім місяців Дан Балан вийшов на зв'язок із своїми шанувальниками кілька днів тому, опублікувавши на своїй сторінці в Instagram відео, в якому він анонсував швидкий вихід нової композиції.

Протягом цього часу було невідомо, де знаходиться молдавський артист і чим він займається.

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