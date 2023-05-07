Популярна українська блогерка та колишня дружина "Холостяка" Микити Добриніна Даша Квіткова , яка тепер сама виховує сина Лева, часто радує величезну аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка соцмереж виклала відео, на якому показала свої гарячі танці у нескромному образі.

Як видно, ролик Даша зняла прямо у себе вдома, вона крутилася перед камерою, демонструючи спокусливі пози та міміку. Для відео вона приспустила широкі джинси, під якими видно білу білизну, також на ній світла тонка кофточка, під якою немає бюстгальтера. Волосся дівчини розпущене і злегка розпатлане, а на її обличчі легкий макіяж, вона кидає важкі погляди в камеру.

У підписі до публікації Квіткова написала: "Найкоштовніша з прикрас". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нове відео блогерки:

"Ви зробили груди?".

"Та вже скидай все і ходи гола".

"Мені вас шкода, Даша. Чого ви шукаєте? Щастя? Його тут немає. Не ображайтеся, ви ділитесь - я висловлюю свою особисту думку".

"У кого груди робили?"

"Чесно, це просто вогонь, подивилася вже раз 100 і ще стільки готова дивитися".

"Микита не доопрацьовує".

"Що найцінніше тут з прикрас? Показуєте, ніби труси, мабуть, це найцінніше".

"Така чудова трансформація любові до себе".

"Просто розкішна жінка".

"Не розумію, тут реклама чого саме?"

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