Популярна українська співачка та модель Даша Астаф'єва, яка з початку війни залишалася у Києві, активно волонтерила та продовжує брати участь у різних благодійних ініціативах та зборах, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу зірка виклала незвичайні кадри з примірювальної, на яких постала в жіночних образах.

Варто зазначити, що останнім часом Даша кардинально змінила свій стиль і стала скромнішою у вбраннях. Проте, цього разу приміряла кілька жіночних образів, деякі з них досить відверті. А ось основний акцент у цій фотосесії на взутті – артистка приміряла кілька пар розкішних босоніжок на високих шпильках.

У підписі до публікації Астаф'єва написала: "Попри всі потуги країни-помилки нас знищити, хочеться відчувати себе королевою, стильною і неповторною! Нещодавно завітала в країну мрій, згадала, що таке підбори. Найулюбленіші шедеври. Нова колекція просто створена для цієї весни, коли хочеться жити і насолоджуватися кожним днем, бо як ніколи помічаєш прекрасне. Дякую за настрій, і що як завжди залишаєтесь на рівні. Який образ обираємо, друзі?".

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