«МастерШеф. Професіонали – 4» у розпалі, учасників стає все менше, а завдання все складнішими.

У новому випуску «МастерШеф. Професіонали – 4» учасникам, судячи з анонсу, доведеться нелегко. Незмінні судді «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська і Володимир Ярославський захотіли, щоб кухарі, довели свій професіоналізм, перевершивши сухпай армії США.

«Українці можуть краще», - впевнений суддя «МастерШеф. Професіонали – 4», Ектор Хіменес-Браво.

Кухарям довелося сушити суп та навіть сало з часником, аби, додавши тільки води, українські захисники змогли відчути смак домашньої їжі.

«І це ще не всі унікальні страви», - інтригує голос за кадром стосовно того, що глядачі побачать у новому випуску «МастерШеф. Професіонали – 4».

Глядачі зізналися, що будуть раді побачити, як кухарі справляться з цими завданнями Хіменеса-Брава, Мартиновської і Ярославського, але занепокоєні відсутністю попереднього випуску. Адже на YouTube він завжди з’я влявся щопонеділка.

«Вчора з нетерпінням чекали 12 випуск. Але,нажаль....», «А де 12 випуск?»,

«Анонс 13 випуску, а 12 немає, ну таке...», «12 випуск!», «це все цікаво, але де 12 випуск?»,

«Де новий випуск?», - б’ють на сполох глядачі.

З’ясувалось, що нервувати шанувальникам «МастерШеф. Професіонали» не треба, адже 12-й випуск обов’язково буде.

«В минулу суботу не було випуска, він вийшов тільки в цю, а буде в YouTube 15 травня», - пояснили глядачам «МастерШеф. Професіонали» четвертого сезону.

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