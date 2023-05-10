Дружина знаменитого ведучого Христина Решетник вирішила поділитися пам'ятним відео зі своїми синами. Як відомо, разом зі своїм чоловіком Григорієм Решетником вона виховує трьох маленьких синів, тому часто у блозі розповідає про це.

«Залишу це відео у стрічці, як свідчення того, що не треба здаватися! Пам'ятаю, як минулого літа, коли ми були в Івано-Франківську, сини почали вчитися кататися на роликах. ліньки, і наступного разу буде легше. Буквально якось і буде легше! І, зрештою, це приведе до результату! І ось – відео-підтвердження моїх слів» – поділилася дружина Григорія Решетника.

Христина Решетник додала, що вже пишається своїми синами. Також вона дала пораду іншим: знаходите правильні аргументи для своїх дітей, вірте в їхні здібності та знаходите баланс між власними бажаннями та їх! На думку жінки, це дуже важливий момент у спілкуванні з дітьми.

У мережі підтримали:

«Ого! Так він суперпрофі!; Супер, Дімуля молодець 🔥; Який він молодець; Який молодець; Браво, молодець!; Супер 😍 так тримати 👏; Як добре, що у вас троє дітей!; Ви найкращі батьки. Щастя Вашій родині; Оу це вау 🔥🔥; Спортивний 🔥❤️ Удачі!» - написали в мережі шанувальники пари Христини та Григорія Решетников.

Також Крістіна Решетник розповіла, як у них, як і в інших українців, минають неспокійні ночі. Часто пара з дітьми ховається у сховищах від ракетних ударів росіян.

За словами дружини Григорія Решетника Христини, вночі на них "ждуть" шахеди, а вранці - доводиться вбиратися з посмішкою і продовжувати жити далі.

"О годині вчора виставляла, як на благодійному заході згадували героїчність дружин військових, непохитність коханих, які чекають на повернення своїх героїв додому. Весь зал аплодував стоячи", - написала Крістіна Решетник.

Вона зауважила, українські жінки в її очах – справжні героїні, вона бажає кожному дочекатися свого сина, чоловіка та близького з фронту.

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