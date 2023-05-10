Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка після початку війни повністю припинила діяльність у росії та заявила про свою проукраїнську позицію, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу Світлана Лобода виклала відео на березі моря, де, схоже, готувала виступ.

На новому відео Світлана Лобода знята, сидячи на дивані на величезному літньому майданчику з такими же диванами, столиками та зеленою травою під ногами. Перед камерою вона з'явилася у вільних темних шортах та короткому світлому топіку. Її розпущене та розпатлане волосся прикрите кепкою, а на обличчі величезні сонцезахисні окуляри.

У ролику Світлана Лобода тримає в руках мікрофон і безтурботно співає пісню російською мовою, хоч вона і з її нового українського альбому. Якоїсь миті камера пересувається і можна побачити велику сцену, на якій виступатиме артистка. Схоже, цей літній майданчик з диванами та столиками на березі моря – це зал для глядачів у якійсь теплій країні.

У підписі до публікації Світлана Лобода написала: "Сьогодні не боїмося помилятися... Адже нам не треба вдавати". Користувачі не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію артистки, знову критикуючи її за російську мову:

"Цікаво для кого ви співаєте російською? Українців від цієї мови нудить".

"Знову російською? Як же так?".

"Докотилася до караоке?".

"Жалюгідне видовище".

"Розчарування та відписка. Вона далі хоче і вашим, і нашим".

"А де це вона страждає так?".

"Вона ще називає себе українкою. Гнати її за Повалій та Лорак!".

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