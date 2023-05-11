Голлівудська зірка Іванна Сахно під час візиту до України опинилася у бомбосховищі.

Голлівудська зірка Іванна Сахно поділилася фото із бомбосховища. ЖВЛ у своєму Інстаграм показав актрису, яка ховається від тривоги у Києві.

"Зірка приїхала в Україну 4 травня і знаходиться в столиці в рамках саміту, присвяченого роковинам UNITED24. Як і багато українців, ніч на 9 травня Іванна провела в бомбосховищі. Враженнями вона поділилася з шанувальниками в соцмережі", - написали в публікації.

"Четверта година ранку. Бомбосховище. Нагадування світові, що це переживає кожен в Україні за останні 439 днів", - заявила голлівудська зірка Іванна Сахно, коментуючи ситуацію.

Фанати поставили майже тисячі лайків та написали коментарі:

"І я подумала, що це Рогальчук";

"Хто не знав, вона з України";

"Я думала, що це учасниця тмпу Віка Рогальчук".

Варто зазначити, що голлівудська зірка Іванна Сахно - відома актриса родом з України. Зірка, як і інші знаменитості, підтримала Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А нещодавно голлівудська зірка Іванна Сахно опублікувала фотографію із президентом України Володимиром Зеленським.

"Для мене велика честь приєднатися до президента Зеленського та його команди UNITED24 як посла у новому напрямі освіти та науки. Моє серце присвячене тому, щоб допомогти відновити Україну та забезпечити живильне майбутнє для наших дітей", - зазначила голлівудська зірка Іванна Сахно.

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