Зірка "Дизель шоу" Вікторія Булітко показала, як змінила імідж. Знаменитість опублікувала кадри у своєму Інстаграмі, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.

"Трішки оновила себе", - зірка "Дизель шоу" Вікторія Булітко.

На кадрах можна побачити, як зірка "Дизель шоу" Вікторія Булітко випростала собі волосся і зробила його коротшим. Зірка продемонструвала у всій красі свої зміни, поділившись кадрами.

Варто зазначити, що Вікторія Булітко - відома українська співачка, яка стала зіркою "Дизель шоу". Знаменитість, як і інші зірки, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Вікторія Булітко і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А нещодавно показала останнє фото перед початком повномасштабного вторгнення.

"Остання фото 23 лютого 2022 року, за день до війни. У нас тоді був Концерт. Пам'ятаю, як я тоді забігала за лаштунків і стежила за новинами, одночасно переодягаючись у наступний номер. Пам'ятаю, що відчувала, що цей виродок (усі знають про кого) я) збирається помститися Країні, яка щасливіша за його країну-нору, нашу Свободу, за те, що ми вільні, він завжди боявся свого народу, який, дивлячись на нас, теж повстане проти старого кривавого безглуздого режиму, але цей рік показав, що вони ніколи цього не зможуть зробити", – написала Вікторія.

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