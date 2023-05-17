Про це повідомив голова міської військової адміністрації Авдіївки Віталій Барабаш.

«Вчора всіх чотирьох дістали. Більше нікого там не було", - повідомив голова ВДА.

Росіяни вдарили по будівлі лікарні у старій частині Авдіївки 15 травня.

«У «мишибратів» немає нічого святого, вони не перед чим не зупиняться, щоб знищити місто. Наполягаю на евакуації всіх цивільних, адже залишатись у цьому пеклі – це свідомо прирікати себе на смерть», – коментував страшний удар нардеп Муса Магомедов.

Рашисти били по багатостраждальній Авдіївці ракетами.

Наслідком їх «точно в ціль» став удар по будівлі залізничної лікарні, що не працює. Чотири людини ховалися в бомбосховищі і в ньому ж загинули.

Нагадаємо, влада Авдіївки наполягає на евакуації всіх цивільних.

"Жах", "Боляче дивитися", "Моє рідне місто", - коментували нову атаку на Авдіївку користувачі соцмереж.

Барабаш 16 травня повідомляв, що в Авдіївці залишається 1762 особи, серед них дитина, яку шукають вже два місяці.

"Вчора після удару з міста поїхало 6 людей. Сьогодні також є люди, які записані на евакуацію. Є одна дитина, яку ми не можемо знайти близько двох місяців – її батьків не бачили вже місяць. Поки що у нас немає підтвердження, що хлопчик перебуває у безпечному місці", - зазначив керівник Авдіївської МВА Віталій Барабаш.

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Окупанти завдали нещадного ракетного удару по Миколаєву.

Також повідомлялося, що у Херсоні під ракетний удар рашистів потрапила житлова багатоповерхівка.

Крім того, Politeka.net писала, що зросла кількість жертв обстрілів та авіадурів.