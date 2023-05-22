Співачка Світлана Лобода потрапила до серйозного скандалу через новий концерт, викликавши негатив навіть в українських захисників.

Українська співачка Світлана Лобода потрапила в новий скандал після оголошення про її майбутній концерт, запланований на 25 травня в Osocor Residence. Співачка заявила, що цей благодійний захід, спрямований на збирання коштів для відновлення ЛОР-відділення "Охматдит" – дитячої лікарні.

Проте представники самої лікарні заявили, що вони не мають жодної інформації про цей концерт. Ситуацію виявив репер Yarmak, який зв'язався із представниками "Охматдиту".

"Ми тільки сьогодні, 21 травня, дізналися про цей концерт. У нас не було жодних погоджень з адміністрацією концерту, ні з артисткою, ні з афішею", - заявили в лікарні.

Співака та українського захисника перед бойовим завданням обурило побачене, він висловився про це в мережі.

Yarmak підкреслив, що допомогу ЛОР-відділення можна надати й іншими способами. Він висловив свою незгоду з відвідинами концерту співачки, яка далеко не відразу після початку повномасштабної війни назвала росію агресором.

"Є безліч інших способів допомогти ЛОР-відділенню, і безліч інших дійсно гідних людей у ​​цій країні, з якими можна співпрацювати, і не варто вступати в цю скандальну ганьбу, яка сталася наступного дня після Дня Незалежності, і не давати йому продовження", - Додав Yarmak.

Зазначимо, зараз відомо, що Лобода планує провести благодійний концерт 25 серпня в Osocor Residence, на якому, за афіше, збиратиметься кошти на відновлення ЛОР-відділення "Охматдит".

Проте у мережі негативно відреагували на концерт співачки. У коментарях до анонсу багато українців висловили своє невдоволення тим, що до лютого минулого року Лобода жила та будувала свою кар'єру в Росії, а також сплачувала податки до країни-агресора.

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