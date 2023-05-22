Популярна українська співачка та модель Даша Астаф'єва , яка з початку війни залишалася в Києві, вже кілька місяців як успішно веде українське кулінарне шоу. У ньому разом із зірковими колегами вона не лише готує смачні страви, а й ділиться власними історіями, а також встигає допомогти українським захисникам.
У цьому випуску Даша Астаф'єва разом із репершою Альоною Альоною приготували голубці з рослинного м'яса та передали їх волонтерській організації.
«У наш час дуже важливо допомагати один одному, і я впевнена, що кожен з нас уже знає, що маленької допомоги, як і маленьких донатів не існує! Кожен ваш внесок у допомогу несе велику користь! - Заявила Даша під роликом.
Також вона посміялася з незручних моментів разом із колегою Альоною Альоною: «Ну дуже класний рецепт і монтаж».
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У мережі підтримали пост Астаф'євої і саме прагнення зірок не лише вивчати нові рецепти, а й допомагати:
«Як же я сміялася це було справді весело; Ви велика молодець Даша я вами пишаюся, добрі справи робите. Натхнення вам та удачі ❤️; Хочу їсти 😭; Дуже крутий випуск 🙌🔥
Вау! це що, вегетаріанські голубці?; Я думав, що ви щось ще робитимете )😂; Я там окрім Даші ні на що не дивилася); Цікаво, що Олена жувала, опустивши голову вниз? Дівчата ви молодці! від вас лише позитив!».
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