Цього разу на своїй сторінці Джамала говорить про свій рідний Крим уже багато років і нещодавно звернула увагу світової спільноти на війну в Україні. Джамала не лише вірить у свої ідеали, а й є втіленням культурної дипломатії. У недавньому інтерв'ю зірка привернула увагу висловлюваннями щодо творчості.
Джамала розповіла, перебуваючи в зоні обстрілів у Київській області, її альбом, який уже перебував у фінальній стадії розробки, опинився на межі знищення. Доля його могла залишитися невизначеною.
«Вперше ми розповідаємо про наш український Крим через пісні. У концепції альбому "Крим" кожна пісня є унікальною і вперше розповідає історію різних міст Криму, починаючи від Ялти, Севастополя та Сімферополя, і до Алушти» - поділилася Джамала про свою нову роботу.
У піснях не лише про свободу та страждання. Вони про різне, каже Джамала. Не тільки про історію, а й про сьогодення. Остання композиція в альбомі містить постріли із Бучі, є й сирени. За словами Джамали, у Криму радіють появі такого альбому. Однак, цю музику там блокують.
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Незважаючи на це і велику війну, співачка налаштована оптимістично:
«Мені дуже хочеться, щоб ми хотіли Криму, хотіли його всім серцем, бо це наше. І не просто тому, що там нам було добре влітку, а тому, що це наша історія. Бо там люди там усі.
Я бачу, як радіють цій музиці. Хоча його блокують активно. Альбом "Крим" блокують у Криму. І люди бояться виставляти, звісно, цю музику. Я розумію це. Бо щоразу це ризик» - поділилася Джамала.
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