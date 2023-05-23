Популярний радіоведучий та інтерв'юер Слава Дьомін розповів, як колишня учасниця гурту "Real O" та ведуча шоу "Орел і решка" Аліна Астровська зрадила Україну.

Слава Дьомін у новому випуску програми "Слава ПРО" відзначив співачку українського походження Аліну Астровську званням "чмоня тижня".

"Зірка "Фабрики зірок" вже давно проживає в параші разом зі своїм чоловіком російським актором Антоном Лаврентьєвим, від якого в березні 22-го року вона народила сина. А що ж стосується рідної України — а таке відчуття, що Аліна геть забула про неї", — заявив Слава Дьомін.

Ведучий пояснив, що на початку повномасштабного вторгнення подружка Регіни Тодоренко намагалась якось висвітлювати події, але швидко передумала.

"Писали, що її рідні живуть в Україні, зокрема, в Києві, в Донецьку, в Енергодарі, і дуже страждають від обстрілів росії. І вона казала, що вона з ними постійно на зв'язку. А далі пішли слова, мовляв, коли влада не може домовитися, страждає простий народ. Ну і все", — додав Слава Дьомін.

Слава Дьомін нагадав, що Аліна Астровська родом із Донецька і свою популярність вона отримала саме в Україні.

"Вона колишнього учасниця українського гурту "Real O" а також ведуча 19-го сезону шоу "Орел і решка". Але, схоже, Аліна залишила це все в минулому. Сьогодні сторінки Астровської в Instagram не мають жодного допису про Україну, лише такий собі світський лайфстайл зі столиці параші москви. Ну і, в принципі, як до цього нікому не потрібна була творчість Аліни, так і зараз, бачите, і залишається тільки ходити по червоних доріжках і їсти халявні бутики на всіляких заходах", — додав Слава Дьомін.

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