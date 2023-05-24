Оля Цибульська згадала українського хореографа та режисера Миколу Бойченка, який відомий за участю у проекті "Танцюють всі".

Українська співачка Оля Цибульська часто публікує смішні відео, якими намагається підняти настрій українцям у такий важкий час. Але цього разу виконавиця поділилася сумним постом. Зокрема, Оля Цибульська в Інстаграм-Сториз згадала свого друга, якого вже немає в живих.

Зокрема, Оля Цибульська згадала українського хореографа та режисера Миколу Бойченка, який відомий за участю у проекті "Танцюють всі". Хореограф помер у 2018 році, коли йому було 32 роки. Оля Цибульська уточнила, що сьогодні Микола мав відзначати свій день народження.

Виконавиця зізналася, що дуже любить його, нудьгує за своїм другом і їй дуже не вистачає Миколи Бойченка.

"Мені дуже хочеться розповісти вам про Колі. У нього сьогодні день народження. Коли, на жаль, вже кілька років немає в живих. Він у хмарах. Це була людина - емоції та почуття", - поділилася Оля Цибульська.

Виконавиця також поділилася спогадом про свого друга, який зберігає.

"Пам'ятаю, як написала вперше йому в інтернеті: "Я хочу зробити хореографічну постановку до пісні "До ранку". Але я хочу, щоб це була не суха постановка, а таке інтуїтивне щось". Він тоді написав: "Ми робитимемо постановку разом, разом створимо її так, як ти це відчуваєш". Тоді я зрозуміла, що для мене це саме головне", - резюмувала Оля Цибульська .

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