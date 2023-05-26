Українська співачка Наталія Могилевська засвітилася з Ніною Матвієнко, поділившись фото. Зірка опублікувала кадри у своєму блозі, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.
"Завжди привітна. Завжди мудра. Завжди чарівна. Ніна Митрофанівна. Безмежно рада була Вас бачити сьогодні і чути. Щаслива Вас зустрічатиме 21.06 на виставі «Я вдома»", - написала Наталія Могилевська.
Фанати поставили тисячі лайків, включаючи найбагатшу співачку України Камалію та кліпмейкера Алана Бадоєва, та написали коментарі Наталії Могилевській:
"Легенда"
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"Які прекрасні",
"Прекрасні наші краасотки",
"Здоров'я та щастя вам",
"А де Тоня загубилася?",
"Міцного здоров'я і радуйте нас своїми піснями",
"Дві красиві, обдаровані, розумні, українці, що посилають позитив! "шануємося, тому що ми того стоїмо" - так у нас кажуть і це їм підходить!",
"Дві жінки, Дві легенди. Дві гордості України. Написала з великої літери, інакше не змогла".
Варто зазначити, що Наталія Могилевська - успішна українська співачка. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після початку великої війни зірка залишилася у Києві, переживши всі обстріли разом із українцями.
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