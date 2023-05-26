Популярний український виконавець Макс Барських, який з початку війни відмовився від російської мови у житті та творчості, а також почав активно випускати англомовні треки, часто радує публіку яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу Макс Барських поділився відео з концерту в Казахстані та викликав хвилю коментарів під своїм постом.

Так, у ролику можна побачити, що Макс Барських виступає на концерті у казахстанській столиці Астані. У ролику він виконує пісню українською мовою, однак у програмі його нового туру є старі хіти російською. Зважаючи на кадри із зали, де люди прийшли з українською символікою, артиста дуже тепло зустрічали в Казахстані.

Про це він також написав у підписі до відео, продублювавши посаду двома мовами – українською та російською: "Учора був неймовірний концерт, ви навіть не уявляєте, як гаряче зустрічає Казахстан. Дуже приємно відчувати таку підтримку! Астано, ваше тепло вже згодом я заберу із собою в Україну. А вже завтра побачимося з вами на сцені «Алмати Арена», до зустрічі!".

У коментарі до цього відео прийшли, як українці, так само казахи і навіть росіяни, які відразу почали хейтити Макса Барських і присвоювати собі російську мову. Тим часом шанувальник із Казахстану почали писати теплі слова підтримки та бажати перемоги Україні:

"Українці, ви для нас богатирі та патріоти. Нехай завжди буде сонце, нехай завжди буде світ".

"Досі під враженням з концерту просто кращий. Україна, Казахстан з вами. Слава Україні!".

"Дякую величезне, було дуже круто. І співали, і танцювали в унісон, це кохання. Спасибі величезне! Моє серце з вами та українським народом".

"Казахстан підтримує Україну!"

"Дякую, Максе, що відвідав Казахстан. Нехай закінчиться війна на вашу користь і нехай буде мир у всьому світі".

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