Популярна українська співачка Злата Огневич, яка нещодавно показала щасливі весільні кадри з Мексики та виконала обіцянку перед другом, нерідко розповідає про особисте у мережі. Так, нещодавно Злата стикалася із критикою, адже підтримала шлюб екс-учасника "Холостячки" з іншим хлопцем.

"Холостячка" Огневич закликала бути добрішими і привітніше реагувати на новини оточуючих. Сама артистка цього разу поділилася щасливою новиною.

«Холостячка» Злата Огневич порадувала своїх шанувальників зворушливою новинкою - вона випустила свою останню композицію під назвою "Янгол" та зняла дуже особисте відео для цієї пісні.

У відео Огневич передає емоції жінок з України, які сьогодні чекають на зв'язки та підтримку від своїх чоловіків. У кліпі до цієї пісні взяли участь найближчі люди Злати: її батьки, сестра та її чоловік. У цьому відео Злата Огневич також розкрила, що скоро стане тіткою, оскільки її сестра чекає на дитину.

Також у кліпі можна побачити, як усі збираються разом, щоб поспілкуватися з батьком — військовим хірургом Леонідом Григоровичем, який уже понад рік рятує життя наших захисників на передовій.

«Короткі розмови з батьком повертають нас у ті часи, коли ми збиралися всією сім'єю вдома, і ніхто не міг і припустити, що невдовзі це стане неможливим», — сказала Злата Огневич.

«Вітаю з сімейним щастям та кліпом; Дуже гарна пісня, чарівний голос! Удачі з новими хітами; Злато, дякую Вам за такі композиції!; Злато, Ви найкраща співачка нашої України. Дякую за ці пісні; Всі молимося, щастя вашій родині та близьким».

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