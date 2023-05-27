Екс-чоловік Наді Дорофєєвої Володимир Дантес вирішив поділитися своїм не найкращим ранком. Зірка опублікував сторіс в Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.

"Доброго ранку. Завжди у мене така штука, що перед чимось важливим і класним відбувається якась фігня зі мною. І ось учора їли ходив, сьогодні трохи краще, але поїхав з ранку, наставив собі уколів і їжу знімати кліп. Уявіть . Сподіваюся він буде супер", - розповів екс-чоловік Наді Дорофєєвій Володимир Дантес.

Варто зазначити, Володимир Дантес - відомий український телеведучий та співак, який після 10 років стосунків розлучився з Надією Дорофєєвою. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває екс-чоловік Наді Дорофєєвої Володимир Дантес і про Інстаграм, де нещодавно привітав українців із Днем вишиванки та розповів про своє змінене ставлення до свята.

"Якби мені два роки тому сказали, що я одягатиму вишиванку у свято, я сміявся б і говорив «це нереально». Якби 2 роки тому мені сказали, що я ідентифікуватиму себе українцем, а не людиною світу, я б теж не повірив. Якби мені сказали, що відстоюватиму і наполягатиму на важливості української мови + сам розмовлятиму.. сказав би, ви що з глузду з'їхали?!", - написав Дантес.

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